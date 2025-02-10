〈台股盤後〉川普再揮關稅大刀 電子權值股與鋼鐵兩樣情 收跌226點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-10 14:18
美國總統川普再揮關稅大刀，可能對諸多國家祭出關稅政策，拖累電子權值股今 (10) 日臉黑，大盤終場跌 226.13 點或 0.96%，以 23252.14 點作收，險守 5 日線，成交量 3253.17 億元。川普也同時對鋼鐵及鋁徵收 25% 關稅，不過鋼鐵類股不受影響強勢大漲。
美國總統川普可能宣布對許多國家祭出關稅，使得電子權值股今天幾乎全面走弱，台積電 (2330-TW) 跌 20 元，跌幅 1.78%，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 雙雙跌逾 2%。另外，廣達 (2382-TW) 則收平盤，台達電 (2308-TW) 也跌逾 2%，日月光 (3711-TW) 則漲逾 1%。
川普也在今天宣布，對所有進口至美國的鋼鐵及鋁徵收 25% 關稅，不過鋼鐵類股卻未受影響終場大漲 3.55%，大成鋼 (2027-TW)、燁興 (2007-TW)、海光 (2038-TW)、聚亨 (2022-TW) 及新鋼 (2032-TW) 紛紛亮燈漲停，其中，大成鋼在美國布局多年，在當地具通路優勢，因此川普對鋼鐵及鋁祭出關稅，對大成鋼而言是利多。
其他鋼鐵類股，包括中鴻 (2014-TW)、官田鋼 (2017-TW)、佳大 (2033-TW)、新光鋼 (2031-TW)、威致 (2028-TW) 及允強 (2034-TW) 也都強漲逾半根停板。
此外，倫敦 (LME) 銅價上揚，激勵第一銅 (2009-TW) 亮燈漲停鎖住 41.25 元，也同步推動線纜類股群起走揚，華新 (1605-TW) 漲逾 4%，華榮 (1608-TW) 漲逾 3%，億泰 (1616-TW)、大亞 (1609-TW) 也有 1 至 2% 的漲幅。
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