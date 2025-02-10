〈台股盤後〉川普再揮關稅大刀 電子權值股與鋼鐵兩樣情 收跌226點

美國總統川普再揮關稅大刀，可能對諸多國家祭出關稅政策，拖累電子權值股今 (10) 日臉黑，大盤終場跌 226.13 點或 0.96%，以 23252.14 點作收，險守 5 日線，成交量 3253.17 億元。川普也同時對鋼鐵及鋁徵收 25% 關稅，不過鋼鐵類股不受影響強勢大漲。