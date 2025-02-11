卜蜂食品購物網迎接開工季 超值優惠開跑
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-11 09:20
農曆年假剛結束，大家陸續回到工作崗位，無論是居家料理還是店家備貨，這個時候最需要囤好食材，迎接新一年的挑戰。卜蜂 (1215-TW) 食品購物網貼心推出多項優惠活動，讓消費者在開工季輕鬆入手高品質肉品，享受美味又實惠的選擇！
新春開運抽紅包 好運滿滿 讓新的一年開門紅
活動期間：即日起 - 2/17
新的一年，怎麼能少了開運紅包？推出新春開運抽紅包活動，凡於活動期間內購物，就有機會抽中超值紅包，讓好運一路延續！紅包內容包括：火爆新品 - 豪派雞塊、年度熱銷生鮮雞胸肉、折價券、VIP 點數等，讓您購物更超值，開運加倍！
週週限時特賣 讓餐桌充滿幸福滋味
為了讓每位消費者都能享受到不同的優惠與美味選擇。精心策劃的週週限時特賣活動，讓大家都能以最划算的價格購買心儀商品，無論是生鮮肉品還是即時美食，滿足各種需求！
最低 7 折起的優惠，讓餐桌上的美味不再遙不可及。無論是簡單料理還是精緻大餐，這一波限時特賣都能滿足你的需求！
大量批發來了！店家專屬優惠開跑
餐飲業者與大量採購需求的朋友們看過來！卜蜂食品購物網提供最便利的批發訂購服務，國產雞肉、豬肉生鮮原箱出貨，確保品質與新鮮度。
全程低溫配送，品質無憂！多款商品可選，供應穩定！每月限時批發優惠
提供多款雞肉、豬肉等批發商品，滿足不同店家與餐飲業需求。無論是去骨雞腿、豬前腳、松阪肉等多樣化品項，皆可批量訂購。
想要快速補貨、確保供應穩定？卜蜂食品購物網為你提供最貼心的選擇，讓你無論是經營餐廳、開設小吃店，還是家庭大量採購，都能一次買足，省錢又省心！
趕緊上官網選購，讓美味與優惠同步到位！
官網連結：https://www.cpfoods.com.tw/
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卜蜂食品購物網一直致力於提供高品質的家庭料理，以傳統技藝為基礎，融合創新理念，滿足現代家庭的美味需求。
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