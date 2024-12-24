家庭團圓年菜新選擇 卜蜂食品為新年團圓添彩

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-24 09:03

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卜蜂 (1215-TW) 食品購物網創新年菜登場，為您的新年團圓注入更多驚喜與溫馨。隨著新年的腳步日益臨近，卜蜂食品購物網隆重推出 2025 年全新年菜系列，精心結合傳統與現代的特色料理，旨在讓每一桌年菜成為幸福與團聚的象徵。

傳統與創新結合，引領年菜新潮流

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此次推出的年菜系列，特別推出御饌福臨海鮮羹與櫻花蝦米糕，將經典年味與創新食材完美融合，為傳統的年節菜餚增添全新口感。此外，港式蜜汁叉燒肉與法式香烤豬肋排等高端料理，將國際化美味帶入家庭餐桌，提升用餐質感。

多樣化選擇，滿足不同家庭需求

卜蜂此次推出的三款經典組合，不僅菜色豐富，寓意也十分美好：

金蛇春喜團圓 8 件組：適合 3-6 人，包含富貴紅燒蹄膀、人蔘雞等經典菜色，讓家庭團聚更具幸福感。(圖：卜蜂提供)

小龍開運迎春 6 件組：適合 2-4 人，包含法式香烤豬肋排、港式蜜汁叉燒肉等多元料理，是小家庭的開運首選。(圖：卜蜂提供)

吉祥如意大 4 喜組：適合 2-4 人，萬巒豬腳搭配萬丹紅豆紫米甜湯，傳遞濃厚年味。(圖：卜蜂提供)

限時早鳥優惠，搶購機會不容錯過

為回饋消費者，特別推出限時預購優惠活動，僅限即日起至 12 月 31 日：

● 所有年菜組合直降 88 折，早鳥限定超值享受。

● 下單即有機會參加電磁爐抽獎活動，讓新年更添驚喜。

● 享年菜單品加購 9 折優惠，讓年菜選購更加靈活豐富。

提醒：早鳥預購專屬優惠，逾期將不再享有折扣，請立即行動，為您的新年宴席提早準備。此外，新用戶註冊即贈 $100 購物金，讓購物更實惠。

立即下單，為團圓準備美味與祝福

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卜蜂食品購物網一直致力於提供高品質的家庭料理，以傳統技藝為基礎，融合創新理念，滿足現代家庭的美味需求。