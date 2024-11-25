卜蜂擬擴充斗六廠營運規模50% 預計明年達成飼料市占18%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-25 16:56

‌



卜蜂 (1215-TW) 今 (25) 日召開法說會，卜蜂在強化禽、畜產肉品分切及深加工持續投資並進行產業鏈的垂直整合，同時由卜蜂在雲林斗六科學園區興建一座無添加藥物 AI 人工智慧自動化飼料廠，目前每月產能已達 1 萬噸，卜蜂董事長鄭武樾指出，預估 2025 年的飼料廠產能將增加，預計每月產能增至 1.5 萬噸。

卜蜂並指出，雲林斗六的飼料廠第一期滿載設計產能達每月 2 萬噸，如滿載生產，卜蜂的在全台的飼料市場占有率將提升到 18%。

‌



卜蜂指出，2023 年飼料生產約 83 萬噸，主要為雞豬鴨飼料產品，市場佔有率約 15%，銷售對象為自營養殖戶，契約養殖戶及自有農場等，市場主要為中部約占 62%，南部及北部各占 27% 及 11%。因應環保健康趨勢，提供全台養殖產業安全無虞的飼料產品，

同時，卜蜂投資在台灣的北區的桃園肉品分切廠，量產時程略爲延後到 2025 年下半年投入營運，卜蜂對此一肉品分切廠營運能量的預估爲完工後每年創造 35 億元的產值。

卜蜂已公布 2024 年前三季財報，前三季營收 206.31 億元，毛利率 15.46%，稅後純益 12.59 億元，每股純益 4.27 元，卜蜂認為，造成今年前三季營收及獲利下滑的原因在於產地毛雞價格由高峰期的每台斤 38 元下滑到 36 元甚至 33.6 元，造成卜蜂營收及獲利的下滑，但預估 2025 年的雞價將能夠走穩。