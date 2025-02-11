智駕普及首槍！長安搶先比亞迪推智能化戰略2.0 專家指這一價位車款的應用將成關鍵
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-11 08:59
中國智駕普及戰役已開始打響，原本跟比亞迪站在同一起點的長安汽車 (000625-CN)，搶在比亞迪智能化戰略發佈前一天於周日 (9 日) 發佈「北斗天樞 2.0」計畫，並喊出「全民智駕」口號，並激勵周一 (10 日) 股價收高 4.73%，與之相關的東風科技、東安動力等股票甚至漲停作收。
長安汽車董事長朱華榮宣佈，打算未來三年推出 35 款數智新汽車產品，所有品牌乘用車將全面向數智產品轉型，從今年起，不再開發非數智化新產品。未來三年新車將全系標配智駕介面。「從今年開始，長安將不再開發非數智化新產品。於此同時，以深藍 (DEEPAL) 汽車為首，長安開始向全民智駕方向進擊。」
到 2026 年，長安天樞智駕將實現全場景 L3 級自動駕駛，到 2028 年，將進一步實現全場景 L4 級自駕功能。
根據中國電動汽車百人會《汽車智慧化發展報告（2024）智駕篇》報告，高階智駕已過嘗鮮期，高速 NOA、城市 NOA(領航輔助駕駛) 等功能正向 10 萬至 20 萬人民幣級別的主流價格區間普及，預計到今年底乘用車 NOA 滲透率將達到 20%，與去年上半年相比提升近一倍。
過去幾年，長安等傳統車廠不斷增加在智駕研發上的投入，在北斗天樞 1.0 中搭建 1.8 萬人研發團隊，讓它終於能趕上智駕下沉的首場戰役。
15 萬人民幣以下汽車市場是長安、比亞迪等傳統車廠核心銷量來源，也是誕生爆款車型的重要價格區間。換言之，誰能真正推動智駕平權，就能率先突破銷量瓶頸。
此前，多位產業人士表示，搭載城市 NOA 高階智駕今年將會下探至人民幣 15 萬級別車款。智駕公司 Momenta 創辦人曹旭東近日也說：「今年城市 NOA 功能會下探到 15 萬元車款，今年底跟明年初 10 萬級車款也會搭載城市 NOA。」
去年底，小鵬 MONA M03、埃安 RT 已將高階智駕推向 15 萬級別市場，在高階智駕上，深藍目前還是依賴華為乾崑智慧 ADS 3.0。
據悉，長安已建立千人智駕團隊，自研方案計畫從低階向高階智駕過渡，會率先在啟源品牌上應用，但對於深藍和阿維塔，其不僅要和市場方案競爭，在內部還需與華為的方案賽跑。
專家指出，從當前進度來看，長安智駕已走到高速 NOA + 泊車的中階階段，下半年能否快速推動城區 NOA 在 15 萬元級別車款應用將成為競爭重點，這也是長安智能化戰略 2.0 階段的首次戰役能否獲勝的重要關鍵。
- 最新遺產稅怎麼算？傳承必知重點有哪些？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇