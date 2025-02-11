盤中速報 - BinaryX大漲31.93%，報0.61美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-11 00:05
BinaryX(BNX)在過去 24 小時內漲幅超過31.93%，最新價格0.61美元，總成交量達2.36億美元，總市值2.27億美元，目前市值排名第 102 名。
近 1 日最高價：0.62美元，近 1 日最低價：0.43美元，流通供給量：370,495,433。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+199.21%
- 近 1 月：+52.33%
- 近 3 月：-10.04%
- 近 6 月：-54.58%
- 今年以來：+38.28%
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