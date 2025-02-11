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鉅亨速報

盤中速報 - CRV大漲9.96%，報0.561美元

鉅亨網新聞中心 2025-02-11 02:35


CRV(CRV)在過去 24 小時內漲幅超過9.96%，最新價格0.561美元，總成交量達0.35億美元，總市值6.16億美元，目前市值排名第 51 名。

近 1 日最高價：0.571美元，近 1 日最低價：0.491美元，流通供給量：1,279,106,764。

Curve DAO (CRV) 是 Curve.fi DeFi 協議的實用代幣，用於交易所穩定幣和其他 ERC-20 代幣。是一種基於以太坊的代幣，為 Curve.fi 生態系統提供動力，Curve.fi 生態系統是一個使用自動化做市商的基於區塊鏈的去中心化交易所。 Curve DAO 代幣是獨特的用戶界面中最重要的部分之一，它利用了去中心化金融市場的潛力。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-8.21%
  • 近 1 月：-35.88%
  • 近 3 月：+86.22%
  • 近 6 月：+106.39%
  • 今年以來：-44.70%

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