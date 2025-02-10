我1月製造業PMI轉緊縮 川普關稅效應尚未反映

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-10 21:43

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中華經濟研究院今 (10) 日公布 1 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 中斷連續 2 個月擴張，轉為緊縮，指數下跌 2.1 個百分點至 48.7%，惟未來六個月展望指數中斷連續 4 個月緊縮轉為擴張，指數攀升 5.6 個百分點至 51.7%。

中經院院長連賢明不諱言，美國總統川普已將台灣視為加關稅的目標，要做好準備。

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中經院說明，因農曆年長假因素，六大產業別新增訂單與生產指數多較上月下跌，並呈現緊縮，但即使考量工作天數以及農曆年前拉貨的季節性，受川普總統關稅政策影響，企業審慎調節庫存。

中經院進一步指出，川普關稅言論發表於農曆年後，多數廠商調查資料對未來展望預期，尚未反應。

而目前製造業者關注中國大陸補貼政策仍否持續發酵，以及美國重建需求與景氣回溫力道，並提及新增訂單和生產未見大幅攀升，所幸關鍵物料原物料價格已出現明顯攀升跡象。

1 月 PMI 五項組成指標中，新增訂單與生產轉為緊縮 (低於 50.0%)，人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間上升 (高於 50.0%)，存貨持續緊縮 (低於 50.0%)

六大產業中，三大產業回報 PMI 呈現緊縮，各產業依緊縮速度排序為交通工具產業 (44.2%)、電子暨光學產業 (46.4%) 和基礎原物料產業 (46.6%)。

食品暨紡織產業 (54.3%)、化學暨生技醫療產業 (50.5%) 和電力暨機械設備產業 (50.2%) 皆回報 PMI 為擴張。