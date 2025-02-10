川普祭關稅威脅 美元走強 歐元貶至接近兩年多低點

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-10 15:10

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美元周一 (10 日) 走強，因美國總統川普再次發出關稅威脅，削弱了風險情緒，讓大宗商品市場蒙上陰影，並給歐元、澳元和加元帶來壓力。

川普表示，他將於周一稍晚宣布對所有進口到美國的鋼鐵和鋁材徵收 25% 的新關稅，並將於周二或周三宣布對所有國家徵收對等關稅，以匹配各國徵收的關稅稅率。

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這項最新舉措加劇了對全球貿易戰的擔憂，中國對美國商品的報復性關稅已於周一生效。周一市場反應平淡，投資者仍對大舉押注猶豫不決。

歐元下跌 0.1% 至 1.0317 美元，接近上周觸及的兩年多低點 1.0125 美元，原因是投資者擔心川普一再威脅要對歐洲徵收關稅。澳元下跌 0.1% 至 0.62705 美元，徘徊在上周觸及的 5 年低點附近。

由於加拿大是美國最大的鋁供應國，加元貶值近 0.3%。中國人民幣兌美元匯率跌至三周以來最低點，跌破關鍵門檻，貿易緊張局勢構成壓力。在岸人民幣跌至 7.3082 兌 1 美元，自 1 月 20 日以來首次跌破 7.3 心理關口。

日元兌美元匯率下跌超過 0.3% 至 151.93，但仍接近上周五觸及的一個月高點，原因是市場對日本央行今年將提高利率的預期上升。紐西蘭元持平於 0.5656 美元，但離上周觸及的兩年低點不遠。

IG 市場分析師 Tony Sycamore 表示：「雖然意義重大，但今天的聲明提醒我們，有些關稅聲明的權重會高於其他聲明，而且關稅消息是川普總統領導下的『新常態』的一部分」。

華僑銀行 (OCBC) 投資策略董事總經理 Vasu Menon 說：「目前尚不清楚川普最新的鋼鋁關稅是否是一種談判策略，他可能會在稍後降低關稅」。