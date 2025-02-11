比亞迪重磅發表！全系車型搭載智駕 還要接入DeepSeek

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-11 08:40

‌



據《財聯社》報導，比亞迪全系共 21 款車型將搭載「天神之眼」高階智駕，人民幣（下同）20 萬級、15 萬級、10 萬級車型全系標配，10 萬以下車型多數搭載。

‌



「現在的智駕產業鏈供給還不夠，如果供給足夠多的話，比亞迪 10 萬元以下車型將會有更多車型搭載『天神之眼』。」

王傳福預料，未來 2～3 年，智駕將成為「和安全帶一樣必不可少的配置」。

去年 11 月，王傳福已經給出了較為激進的投資力度，在智慧化下半場，比亞迪將投入 1,000 億元，發展人工智慧（AI）和汽車相結合的智慧化技術。

同年年末揭露的工信部第 390 批新車目錄中，比亞迪申報了十幾款全新和改款車型。以海豚為例，智慧化配置已支援選裝前雷達、前鏡頭、後雷達、側雷達、側後視鏡鏡頭、後鏡頭等配置。

券商指出，比亞迪身為中國本土汽車龍頭，率先按下智駕下沉加速鍵，有望推動智慧駕駛配置在中低階市場普及。

正如王傳福周一所說，智慧駕駛的底層邏輯已經出現變化，從之前的規則驅動轉向數據大模型驅動，而「好的大模型是數據喂出來的」。

比亞迪集團高級副總裁、汽車新技術研究院院長楊東生指出，比亞迪智駕每七天迭代一次模型，2024 年新增訓練里程 7,200 萬公里 / 天，每七天迭代一次模型，預計 2025 年年底訓練里程 1.5 億公里 / 天。

值得注意的是，比亞迪智駕負責人楊冬生還在發表會上宣布，比亞迪整車智能「璇璣架構」將接入 Deepseek R1 大模型，以快速提升車端和雲端 AI 能力。