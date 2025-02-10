四大國籍航空1月營收高飛 3家寫新紀錄 長榮航創次高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-10 17:57

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長榮航表示，連月業績動能強勁，1 月合併營收達 200.45 億元，月減 0.04%，年增 13.69%，其中，客運營收達 137.5 億元，年增 10.32%，貨運營收達 45.3 億元，年增 33.8%。

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長榮航說明，客運方面，歐美長程線受惠於 1 月初拉斯維加斯電子展、聖誕收假客源與農曆春節等需求，載客率近 90%；而區域航線隨著寒假與春節長假陸續展開後訂位量如預期暢旺，日本、韓國平均載客率超過 85%，泰國免簽利多持續推升赴泰熱潮，曼谷和清邁平均載客率更超過 95%。

貨運方面，台灣 AI 伺服器、東南亞服飾、電子產品和中國電商等貨源出貨量能平穩，長榮航於農曆春節長假期間，彈性調整貨機機隊並充分運用客機腹艙運能，整體貨收穩定。

而星宇航空 1 月合併營收 42.38 億元，月增 19.82%，年增 70.81%，創單月新高紀錄，其中，1 月客運營收 37.84 億元，月增 25%，年增幅高達 70%。

星宇指出，北美方面，繼洛杉磯航線自去年 12 月增為每周 10 班後，西雅圖航線也將自 3 月 1 日起增為每日 1 班，進一步滿足旅客需求並強化北美轉機市場競爭力。

此外，星宇持續優化東南亞航線，曼谷早班機 JX741/JX742 將放大機型改以大型廣體客機 A350 執飛。

對於貨運方面，星宇航空也加強布局中，繼去年底為台灣首家獲國際航空運輸協會 (IATA) 的獨立驗證卓越中心頒發 CEIV Lithium Batteries 鋰電池運輸認證，近日再取得 CEIV Pharma 醫藥冷鏈運輸和 CEIV Fresh 生鮮貨物運輸雙認證，成為國內首家同時擁有三項 IATA CEIV 認證的航空公司。

華航 1 月合併營收 192.86 億元，月增 4.49%，年增 21.12%，其中，客運收入為 126.24 億元，年增 17.71%，受旅客喜愛的東北亞航線如東京成田、東京羽田以和大阪等，載客率達 90% 以上。

而華航 1 月貨運收入 52.78 億元，年增 30.84%，反映積極掌握節前出貨包機及適時調整收貨量，使貨收汗單位收益均維持相對高點。