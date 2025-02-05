華航桃機凱悅酒店亮相 國內首見Hyatt Regency品牌

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-05 13:30

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華航 (2610-TW) 今 (5) 日宣布，旗下全資子公司華航大飯店今年起正式改為「桃園國際機場凱悅酒店 Hyatt Regency Taoyuan International Airport」，也是國內首間凱悅 Hyatt Regency 品牌酒店。

桃園國際機場凱悅酒店位於機場園區內 A14a 機場旅館站旁，每 15 分鐘可自酒店搭乘機場捷運雙向直達第一、第二航廈或台北市中心，長年為出入境旅客及飛航迷的理想住宿。

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此次華航自 2024 年 10 月起即展開階段式軟硬體更新，酒店大廳、大堂酒廊和烘培坊已於第一階段完成改裝，而 1 月 1 日以全新品牌名稱迎接旅客，西餐廳、客房、健身中心和嘉賓軒正陸續進行整裝，館內 476 間客房及套房也將分階段翻新。

華航說明，桃園國際機場凱悅酒店延伸「用飛行與你我創造更多美好」的使命，委由李肇勳國際室內設計公司重新設計，融合台灣美麗山海島嶼景致與人文風土，其中，客房及套房面積從 28 平方米到 57 平方米不等，並擁有全台唯一航空豪景。

餐飲方面，華航凱悅預計今年啟動裝修的咖啡廳 Market Café，供應 buffet 和各式現點現制餐點。