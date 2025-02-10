台灣虎航1月營收創單月新高 下半年迎2架新機

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-10 12:53

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台灣虎航 (6757-TW) 今 (10) 日公布 1 月合併營收為 16.92 億元，創單月新高紀錄，月增 30.18%，年增 31.18%，主要因 1 月適逢寒假並迎來農曆春節 9 天連假，國人旅運於農曆春節期間及其前後均達高峰。

台灣虎航表示，下半年預計迎接 2 架 A320neo 新型客機，持續進行機隊的汰舊換新，並透過延長 6 架租機，靈活應變全球飛機製造商延遲交付影響，仍看好 2025 年客運收益。

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另一方面，台灣虎航今年推出一系列全新產品與服務，導入 AI 智能推薦的全新官網功能。

例如，為讓旅客更容易規劃行程，率先推出的「低價航點地圖」，可自動化更新票價，並依個人預算、天數、出發時間等推薦符合需求的航班。