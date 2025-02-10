台灣虎航1月營收創單月新高 下半年迎2架新機
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-10 12:53
台灣虎航 (6757-TW) 今 (10) 日公布 1 月合併營收為 16.92 億元，創單月新高紀錄，月增 30.18%，年增 31.18%，主要因 1 月適逢寒假並迎來農曆春節 9 天連假，國人旅運於農曆春節期間及其前後均達高峰。
台灣虎航表示，下半年預計迎接 2 架 A320neo 新型客機，持續進行機隊的汰舊換新，並透過延長 6 架租機，靈活應變全球飛機製造商延遲交付影響，仍看好 2025 年客運收益。
另一方面，台灣虎航今年推出一系列全新產品與服務，導入 AI 智能推薦的全新官網功能。
例如，為讓旅客更容易規劃行程，率先推出的「低價航點地圖」，可自動化更新票價，並依個人預算、天數、出發時間等推薦符合需求的航班。
而「互動式航點地圖」在使用介面上更直觀便捷；「首頁個人化管理」讓會員登入後，即可顯示最近出發的行程資訊；新增「月曆式時刻表」提供多樣化的查詢選擇。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 航空業高飛！長榮航營收創高最威 華航、星宇同寫次高好成績
- 飛日本只要999元！賞櫻刷星展卡超划算 住宿優惠21%海外刷eco卡再加碼9.8%
- 進出日本京阪有新選擇 星宇航4/18起直飛神戶
- 年節桃機運量有望創高 台灣虎航報到提前至3小時
下一篇