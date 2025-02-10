〈電子五哥營收〉輝達GB200出貨、消費電子產品帶動 和碩1月營收月增近3%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-10 16:51

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和碩 (4938-TW) 今 (10) 日公告 1 月營收 1053.2 億元，受惠輝達(NVDA-US)GB200 機櫃產品出貨，加上消費性電子產品帶動，即便去年 12 月適逢傳統旺季，1 月營收仍月增近 3%。

和碩 1 月營收 1053.22 億元，月增 2.8%，年減 3.7%。至於 1 月筆電出貨狀況，1 月筆電出貨 61 萬台，月減 18.67%，年增 16.19%。

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和碩表示，在伺服器產品已穩健布局多年，輝達 GB200 機櫃產品已出貨，若後續進展順利，看好相關訂單繳出好成績。此外，共同執行長鄭光志也提到，墨西哥廠的伺服器將在第二季初開始投產，美國廠則持續評估中。

至於其他產品線展望，和碩管理層指出，維持先前團圓日看法，預期電動車今年成長平緩，且在電動車領域中產品多元，預計今年底至 2026 年能有逐步發酵。傳統車廠電動車方面，NPI 產品今年小量生產，2026 年開始放量。