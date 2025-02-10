統一超1月營收突破300億元大關 創單月新高紀錄

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-10 18:57

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由於年節長假帶動強勁消費動能，連鎖超商統一超 (2912-TW) 今 (10) 日公布 1 月合併營收 305.73 億元，月增 4.91%，年增 9.61%，創單月新高紀錄。

統一超說明，隨著年節採買、春節假期返鄉出遊、冷氣團低溫等消費需求飆增，並持續開發話題商品，以全店行銷活動、創新店型、提供交通轉運據點便利的購物服務，提振整體來客和業績成長，鮮食業績大增 10-30%，飲料等相關業績也成長近 20%。

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另一方面，統一超商場年節期間來客暢旺，業績與來客均較一般假日倍數成長，尤其去年底全新改裝的清水服務區人潮爆滿。

轉投資事業方面，菲律賓 7-ELEVEN、統一生活 (康是美)、悠旅生活 (星巴克) 和統一精工均積極向上，挹注整體營收成長。