search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈和碩團圓日〉川普2.0將來臨 童子賢：川普政策利大於弊 台灣仍是贏家

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-05 21:01

cover image of news article
和碩董事長童子賢。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

和碩 (4938-TW) 今 (5) 日舉辦團圓日，活動前董事長童子賢接受媒體訪問，談到川普將於 1 月 20 日就職，台灣的半導體及資通訊領域占關鍵地位，台灣在這波紛擾中，不僅是關鍵角色，甚至可以說是贏家，川普政策所帶來的影響利多大於利空。 

針對川普上任後的政策影響，童子賢認為，過去川普主張提高關稅、要求台灣提高軍費，雖然引發台灣各界的疑慮或焦慮，不過隨著川普的政策逐步公布，可以感受到務實與理性的精神，但不需要以懷疑或負面的態度看待。 


童子賢舉例，川普在選舉期間表現反移民的立場，但近期卻歡迎科技與技術移民，並建議簡化於美國大學畢業的工作簽證及居留流程。  

童子賢進一步表示，台灣作為全球科技業的重要夥伴，在這波科技變局中，競爭力顯著提高，特別是在半導體以及資通訊領域中，台灣從研發到製造的整體實力，皆受國際肯定。此外，川普對於虛擬貨幣的態度也發生轉變，可能進一步改變數位金融趨勢。 

因此童子賢認為，隨著美國新一屆的執政者逐漸轉向支持數位金融，以及高科技產業的發展，台灣的地位更加重要，不僅扮演關鍵角色，甚至可以說是贏家，無論產業結構如何變化，川普的政策變化，最終對台灣而言利多遠大於利空。 

童子賢指出，現在全球面臨經濟與科技變革，而台灣擁有的產業基礎，與國際深化合作關係，將持續推動產業發展，對未來充滿信心，期待台灣在這波浪潮繼續扮演重要角色。 

針對川普上任後，共同執行長鄧國彥也說，和碩的策略就是「以靜制動」，目前廠房和碩皆已準備完成，將根據川普的政策措施調整，並根據客戶需求提供解決方案。 

文章標籤

和碩童子賢川普2.0

相關行情

台股首頁我要存股
和碩91.82.91%
比特幣97688.02-0.23%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿8.02
加權指數法興(購) 槓桿7.58
加權指數法興(售) 槓桿6.89
加權指數法興(售) 槓桿7.75

鉅亨贏指標

了解更多

#帶量突破均線糾結

偏弱
和碩

91.3%

勝率

#動能指標上漲股

偏弱
和碩

91.3%

勝率

延伸閱讀


Empty