〈焦點股〉富威電力綠電售電業務暢旺 漲逾半根停板
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-11 10:03
富威電力 (6994-TW) 持續受惠綠電需求成長，帶動售電業務暢旺，已陸續完成與多家合作夥伴的再生能源購售合約，交易動能強勁，激勵富威電力今 (11) 日股價續強，大漲逾半根停板。
富威電力今日早盤以 133 元開低，不過隨即翻紅急拉，大漲逾半根停板，更一度觸及漲停價 147 元，截至上午 9 點 35 分，股價暫報 145 元，漲幅 8.21%，站穩所有均線，成交量超過 1000 張。至於三大法人近日籌碼動向，上周僅買超 93 張。
富威電力已有「再生能源憑證 T-REC」，去年第三季開始開始轉供綠電給輝達 (NVDA-US) 南軟的 AI 機房，每個月可供應 30 至 50 萬度的綠電，是台灣首家、唯一轉移綠電憑證給輝達的能源公司。
富威電力指出，除綠電售電業務暢旺外，政府全力推動深度節能政策，加上富威電力在併網型儲能案場持續完工、表後儲能需求提升，為富威電力營運再添營運柴火。
富威電力 1 月營收 1.55 億元，月減 54.88%，年增 42.56%。富威電力最近 6 個營業日累積收盤價漲幅達 32.74%，昨 (10) 日被列為警示股，投資人需注意股價波動。
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