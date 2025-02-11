〈焦點股〉富威電力綠電售電業務暢旺 漲逾半根停板

富威電力今日早盤以 133 元開低，不過隨即翻紅急拉，大漲逾半根停板，更一度觸及漲停價 147 元，截至上午 9 點 35 分，股價暫報 145 元，漲幅 8.21%，站穩所有均線，成交量超過 1000 張。至於三大法人近日籌碼動向，上周僅買超 93 張。

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富威電力已有「再生能源憑證 T-REC」，去年第三季開始開始轉供綠電給輝達 (NVDA-US) 南軟的 AI 機房，每個月可供應 30 至 50 萬度的綠電，是台灣首家、唯一轉移綠電憑證給輝達的能源公司。