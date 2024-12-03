輝達在台首家綠電供應商 富威電力在手綠電訂單達155億元 明年Q1上市
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-03 18:14
富威電力 (6994-TW) 預計明年第一季掛牌上市，董事長胡惠森指出，配合儲能表前、表後的商機潛力，致力打造綠電交易大平台，長期穩居全台綠電銷售冠軍。同時，更成為台灣首家轉移綠電憑證給輝達 (NVDA-US) 的公司，並已在去年第三季開始轉供綠電給輝達。
富威電力表示，由於已有「再生能源憑證 T-REC」，自去年第三季開始轉供綠電給輝達南軟的 AI 機房，每個月供應 30 至 50 萬度的綠電，是台灣唯一轉移憑證給輝達的能源公司，同時也透露，與輝達簽署的為中長期合約。
根據國家再生能源憑證中心的資料顯示，今年 1 月 1 日至 10 月 21 日止，富威電力擁有 15.85 萬張再生能源憑證，為綠電銷售第一。其中，主要的電力供應來源，除母公司森崴能源 (6806-TW) 外，也有來自各大發電業者的信賴委託，打造跨平台的綠電售電平台。
胡惠森指出，2023 年台灣用電量達 2756.2 億度，55% 來自工業用電，預估 2030 年台灣綠電需求將達 400 億度，2040 年更上看 1700 億度，若以每度綠電約 4 元推估，看好未來綠電產值大幅成長，再配合儲能市場的表後商機需求，再生能源市場後市可期。
富威電力的股權結構方面，目前最大股東為母公司森崴能源，持股 77%，預計掛牌上市釋股後將降至 69%。而永崴投控 (3712-TW) 則持股森崴能源 47.63%，正崴 (2392-TW) 也持股森崴能源 8.6%。
若以富威電力營收占比來看，綠電營收占最大宗，今年占比約 60%，儲能占逾 20%，其餘則為節能相關營收。胡惠森說，最終希望富威電力可以成為「綠電交易公司」。
富威電力說明各業務實績，綠電交易方面，目前在手訂單總金額達 155.7 億元，已轉供 369 個據點，合計供應 3.67 億度電，約減碳 20.36 萬噸，客戶包括日月光 (3711-TW)、鴻海 (2317-TW)、緯創 (3231-TW)、台達電 (2308-TW)、中華電信 (2412-TW) 及台灣大 (3045-TW)。
節能部分，已有 21 個據點，年節電超過 97.5 萬度電，年減碳約 487.7 噸，客戶有正崴、兆勁 (2444-TW)、正達 (3149-TW) 等；儲能則已建置 5 個案場，合計 74.9MW。
展望未來，富威電力表示，隨著陸續新增訂單，認為今年營運將優於去年，明年營運則更優於今年，看好未來營收、獲利呈現階梯式成長，毛利率也會提升。
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