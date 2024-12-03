輝達在台首家綠電供應商 富威電力在手綠電訂單達155億元 明年Q1上市

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-03 18:14

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富威電力表示，由於已有「再生能源憑證 T-REC」，自去年第三季開始轉供綠電給輝達南軟的 AI 機房，每個月供應 30 至 50 萬度的綠電，是台灣唯一轉移憑證給輝達的能源公司，同時也透露，與輝達簽署的為中長期合約。

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根據國家再生能源憑證中心的資料顯示，今年 1 月 1 日至 10 月 21 日止，富威電力擁有 15.85 萬張再生能源憑證，為綠電銷售第一。其中，主要的電力供應來源，除母公司森崴能源 (6806-TW) 外，也有來自各大發電業者的信賴委託，打造跨平台的綠電售電平台。

胡惠森指出，2023 年台灣用電量達 2756.2 億度，55% 來自工業用電，預估 2030 年台灣綠電需求將達 400 億度，2040 年更上看 1700 億度，若以每度綠電約 4 元推估，看好未來綠電產值大幅成長，再配合儲能市場的表後商機需求，再生能源市場後市可期。

若以富威電力營收占比來看，綠電營收占最大宗，今年占比約 60%，儲能占逾 20%，其餘則為節能相關營收。胡惠森說，最終希望富威電力可以成為「綠電交易公司」。