營收速報 - 2025年2月11日台股中小型公司1月營收一覽（新增1339家）
鉅亨網新聞中心 2025-02-11 07:55
本次公布1月營收一覽
截至台北時間2025年2月11日07:55，彙整前一日公布1月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1980家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|牧東-其他業
|7,984萬
|82204.1%
|寶徠-建材營造業
|4,768萬
|9610.4%
|泓辰-電機機械
|746萬
|4368.9%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|三大未來-綠能環保
|113.17億
|82441.5%
|牧東-其他業
|7,984萬
|10732.4%
|奧孟亞-生技醫療業
|335萬
|2787.1%
1月已公布營收一覽
截至目前，已公布1月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1980家。其中營收年增大於 25％有403家，年增小於-20％有436家。
1月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|137家
|介於10～50億
|>= 0%
|206家
|介於10～50億
|< 0%
|247家
|介於10～50億
|<= -20%
|279家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|266家
|小於10億
|>= 0%
|362家
|小於10億
|< 0%
|323家
|小於10億
|<= -20%
|279家
1月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|牧東-其他業
|7,984萬
|82204.1%
|寶徠-建材營造業
|4,768萬
|9610.4%
|華友聯-建材營造業
|1.46億
|5817.4%
|泓辰-電機機械
|746萬
|4368.9%
|皇龍-建材營造業
|2.53億
|3740.8%
1月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|三大未來-綠能環保
|113.17億
|82441.5%
|牧東-其他業
|7,984萬
|10732.4%
|奧孟亞-生技醫療業
|335萬
|2787.1%
|浩泰-生技醫療業
|2,235萬
|2347.8%
|東哥遊艇-運動休閒
|3.21億
|782.5%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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