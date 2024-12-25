富威電力今起上市競拍底價69.83元 暫訂每股發行價格81元
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-25 19:14
富威電力 (6994-TW) 預計明年 1 月掛牌上市，配合上市前公開承銷辦理現金增資 1.05 億元，將發行 1.05 萬張新股，其中 8925 張採競價拍賣及公開申購方式辦理承銷，投標期間為 12 月 25 日至 27 日，競拍底價為 69.83 元，暫訂每股發行價格 81 元溢價發行。
森崴能源 (6806-TW) 旗下子公司富威電力 2023 年 12 月 21 日登興櫃，明年 1 月轉上市，為首家掛牌的綠電售電交易商，提供客戶綠電用電規劃、綠電轉供、憑證申請及用電匹配優化分析等綠電購售電服務。
除了銷售母公司自建的光電、風電，也結合其他再生能源發電業者，以跨平台、跨領域方式，布建綠電購售電服務大平台，也是台灣首家提供綠電憑證予輝達 (NVDA-US) 的售電業者，並已在去年第三季開始轉供綠電給輝達南軟的 AI 機房，每個月供應 30 至 50 萬度的綠電。
富威電力目前在手的綠電供應合約，已超過 160 億元，客戶包含鴻海 (2317-TW)、緯創 (3231-TW)、日月光 (3711-TW) 及台達電 (2308-TW) 等，看好未來業績呈現階梯式成長。
另外，為配合政府推出的深度節能計畫，預計 2024 至 2027 年將投入 353 億元經費，達到節電 206 億度電的目標，富威電力預估，將帶動 3266 億元的節能投資效益。
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