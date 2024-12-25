富威電力今起上市競拍底價69.83元 暫訂每股發行價格81元

森崴能源 ( 6806-TW ) 旗下子公司富威電力 2023 年 12 月 21 日登興櫃，明年 1 月轉上市，為首家掛牌的綠電售電交易商，提供客戶綠電用電規劃、綠電轉供、憑證申請及用電匹配優化分析等綠電購售電服務。

‌



除了銷售母公司自建的光電、風電，也結合其他再生能源發電業者，以跨平台、跨領域方式，布建綠電購售電服務大平台，也是台灣首家提供綠電憑證予輝達 (NVDA-US) 的售電業者，並已在去年第三季開始轉供綠電給輝達南軟的 AI 機房，每個月供應 30 至 50 萬度的綠電。