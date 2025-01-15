〈焦點股〉首家再生能源售電公司上市 富威電力上演蜜月行情大漲逾2成
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-15 10:20
正崴集團旗下子公司富威電力 (6994-TW)，今 (15) 日以每股 81 元掛牌上市，開牌旋即上演蜜月行情，大漲超過 2 成，為國內首家上市的再生能源售電公司，同時也提供節能與儲能相關服務。
富威電力以 92 元開出，隨後一路上攻，最高漲至 102 元，漲幅約 25.93%，截至上午 10 點，股價暫報 100 元，漲幅 23.46%，成交量超過 2000 張。
2025 年各大企業加速淨零目標，推升綠電需求，富威電力陸續完成與多家合作夥伴的再生能源購售合約，交易動能轉強。 另外，政府全力推動深度節能政策，加上富威電力在併網型儲能案場持續完工、表後儲能需求提升，為富威電力營運再添成長動能。
此外，由於富威電力已有「再生能源憑證 T-REC 」，成為台灣首家轉供綠電憑證給輝達 (NVDA-US) 的公司，且已在去年第三季開始轉供綠電給輝達在南軟的 AI 機房，每個月供應 30 至 50 萬度綠電。
正崴集團董事長郭台強於上市典禮致詞時指出，目前國內從事再生能源售電業者的家數已有 93 家，而富威電力為第一家上市的民營售電公司，開啟台灣電力交易市場資本化和全民化的里程碑。
富威電力董事長胡惠森則說，今天掛牌上市最大的目的，是希望讓全民都能參與民間售電公司的投資，加入全球淨零碳排的永續使命，一同將再生能源電力發揚光大，成為「全民的富威電力」。
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