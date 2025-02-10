紅海航線復航？陽明：主要航商還在審慎評估

繼長榮 ( 2603-TW )、萬海 ( 2615-TW ) 陸續公布 1 月合併營收達 4 個月來高點，陽明 ( 2609-TW ) 也公布 1 月合併營收 175.93 億元，月增 2%，年增 25.89%，為 3 個月高點，隨著市場傳出，航商未來勢必恢復紅海航線，陽明最新指出，主要航商對恢復航行蘇伊士運河都還在審慎評估，經貿前景和整體航運需求仍存在不確定性。

陽明分析，1 月 19 日以色列和哈瑪斯分階段停火協議生效，目前進入第二階段的停火協議談判，但是否能永久結束戰爭，仍待後續談判結果，而恢復航行蘇伊士運河將在確保人員貨載安全無虞情況下再行研議，目前主要航商仍依停火協議發展趨勢，審慎評估。