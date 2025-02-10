紅海航線復航？陽明：主要航商還在審慎評估
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-10 16:53
繼長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 陸續公布 1 月合併營收達 4 個月來高點，陽明 (2609-TW) 也公布 1 月合併營收 175.93 億元，月增 2%，年增 25.89%，為 3 個月高點，隨著市場傳出，航商未來勢必恢復紅海航線，陽明最新指出，主要航商對恢復航行蘇伊士運河都還在審慎評估，經貿前景和整體航運需求仍存在不確定性。
陽明分析，1 月 19 日以色列和哈瑪斯分階段停火協議生效，目前進入第二階段的停火協議談判，但是否能永久結束戰爭，仍待後續談判結果，而恢復航行蘇伊士運河將在確保人員貨載安全無虞情況下再行研議，目前主要航商仍依停火協議發展趨勢，審慎評估。
陽明說明，整體航運市場受農曆春節假期和節後出貨動能轉弱影響，運價受壓。
陽明進一步指出，據國際貨幣基金 (IMF) 最新預測，今年全球經濟保持穩定成長 3.3%，但各國走勢分歧，美國經濟成長動能強勁、歐元區仍舊疲軟、中國持續放緩，加上貿易衝突和保護主義恐擾亂供應鏈，航運需求仍存在不確定性。
據法國海運諮詢機構 Alphaliner 最新航運市場供需成長預測，2024 年供給成長為 10.3%，需求成長為 4.5%，2025 年供給成長為 5.7%，需求成長為 2.5%，顯示供過於求的狀況收斂。
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