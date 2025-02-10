Fed降息停看聽 投信法人教戰債券ETF這樣配置最吃香

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-10 16:24

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美國聯準會降息步調仍存在變數，投信法人建議，債市布局不宜過度期待降息行情，目前應以追求票息收益為主要考量。預期 Fed 今年降息空間有限的情況下，公債殖利率仍將呈現區間震盪，目前債券波動主要來自利率風險，而非信用風險。因此，目前債券投資，可適度向下放寬信評標準，以提高票息收入，並透過配置短天期債券降低利率風險。

凱基美國非投等債 ETF(00945B-TW) 基金經理人鄭翰紘表示，2024 年第四季美國企業財報陸續出爐，S&P500 大企業獲利年增預計達 13.2%，2024 全年度獲利年增可望近 10%，2025 年全年度更可望上看 14.3%，顯示企業獲利成長動能依舊強勁，過去一年企業財務狀況並沒有受高利率環境影響，非投資等級債市目前違約率仍處低檔。

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鄭翰紘進一步指出，美國企業資產負債表狀況良好、再融資壓力可控、資本市場流動性佳、不良資產規模較小，預期 2025 年美國企業基本面可望維持健康，企業整體違約率可望持穩在歷史相對低檔。即便美國聯準會利率決策預期將依據財政政策對經濟的影響滾動調整，且總體經濟數據也存在分歧，製造業 PMI 好壞參半，勞動市場強健；然而，反映市場情緒的美國十年期公債殖利率並未出現顯著攀升，就是債市對美國啟動貿易戰的反應趨於平靜的最佳證明。

以凱基美國非投等債 ETF 來說，所追蹤指數剔除 CCC 等級的低評級債券，降低成分債的違約風險；只取固定票息利率 4% 以上的債券，為投資人追求債息收益的同時還能兼顧降低違約風險。

00945B 透過優化指數選債機制，截至 2 月 4 日為止，141 檔成分債合力貢獻 8.07% 的平均票面利率，平均殖利率也有 7.53%，在企業獲利增速放緩、股息配發可能面臨下滑之際，不失為追求固定收益的另一種工具。

00945B 上周公布第八次配息，延續前一個月配發水準，每受益權單位數預計配發 0.1 元，除息交易日訂在 2 月 18 日，有意參加除息者最後買進日為 2 月 17 日，並預計於 3 月 17 日發放配息。