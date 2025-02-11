〈焦點股〉太空利多連發 2024年績效王00910再發威續漲3.5%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-11 10:52

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台灣純太空概念 ETF，第一金太空衛星 ETF(00910-TW) 去年飆漲近 70%，榮登績效王。無懼川普關稅 2.0 政策威脅，太空衛星產業利多連發，股價再度出現狂飆，包括火箭實驗室 (RocketLab)、紅線 (Redwire)、星球實驗室 (Planet Labs) 及 MDA Space 等，10 日分別出現 8% 至 13% 的漲幅，同步帶動 00910 今 (11) 日大漲近 3.5%，最高觸及 31.55 元。

川普上任後，加大宣示太空產業發展，也帶動相關產業的設備投資、火箭衛星發射，及購併投資消息頻傳，以昨天收盤漲幅最大的加拿大航空技術開發與製造 MDA Space，因宣布與衛星業者 Globalstar 簽署價值達 11 億美元的合約，MDA 將為其建造逾 50 顆衛星，此外，花旗再次確認 MDA 目標價為 30 加幣，目前該股股價為 24.8 加幣，Globlalstar 為蘋果所投資之衛星通訊公司，為蘋果手機提供衛星服務、支援等相關功能。

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美國火箭實驗室則受惠周日在紐西蘭發射中心，成功完成為合作廠商法國物聯網公司 Kineis 發射五顆低軌道衛星任務，以部署衛星物聯網絡；此外，火箭實驗室也將在下周 2 月 18 日與空間情報公司黑天 (BlaceSky) 共同合作發射第一顆 Gen-3 衛星，以「繫緊太空安全帶」為名進行衛星發射，該衛星主要任務在為黑天提供高頻圖像、低延遲數據，及人工智慧分析等；1 月份該公司亦獲得美國太空發展署 (SDA)5.15 億美元建造及運作低軌道軍事衛星等，該公司股價在過去一年飆出近 600% 漲幅。

美國太空科技公司紅線，雖然在近日主要股東 Genesis Park II 分階段出售總價值約 219 萬美元股票，主要由於該股價在過去一年漲幅已逼近 700%，因此股東進行部份獲利，不過，紅線提供太空關鍵設備，讓太空航、衛星其他設備系統順利運作，為太空與國防科技的關鍵廠，未能企業獲利成長動能仍受期待，紅線在 1 月下旬宣佈 9.25 億美元收購提供太空自主空中系統廠商 Edge Autonomy，以加強其他在國防與商業市場的競爭力，合併後，公司預計在 2025 年的營收可達 5.35 億至 6.05 億美元，調整後的獲利則預估在 7000 萬至 1.05 億美元之間，並對公司未來的成長帶來正面影響。

00910 去年漲幅近 70%，以該公司官網 ETF 專區即時淨值預估最新淨值為 31.49，今年以來再度飆出逾 10% 漲幅，昨天太空產業飆漲股都在該檔 ETF 目前的核心成份股中，佔比分別達：火箭實驗室 (11.09%)、紅線 (8.1%)、星球實驗室 (6.01%) 及 MDA Space(3.27%) 等。