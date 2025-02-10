馬克宏：法國將增AI投資逾1000億歐元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-10 15:40

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法國總統馬克宏表示，法國將在周一 (10 日) 開幕的巴黎人工智慧峰會上，宣布將由公司、基金與其他來源，對人工智慧領域投資約 1090 億歐元 (1125 億美元) 的總額。

馬克宏辦公室表示，這些融資包括加拿大投資公司 Brookfield 計畫向法國的人工智慧計畫投資 200 億歐元，以及來自阿拉伯聯合大公國的融資，未來幾年可能達到 500 億歐元。

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愛麗舍宮表示，阿聯的投資將包括為 1 千兆瓦資料中心提供融資。根據《星期日論壇報》報導，Brookfield 的大部分投資將用於建造資料中心。

人工智慧需要大量能源來為大型資料中心供電，歐洲似乎難以滿足未來的需求。