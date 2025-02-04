馬斯克干政惹禍？特斯拉加州銷量持續下滑 法國掛牌量也銳減63%

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-02-04 09:36

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在 2024 年四個季度中，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 在加州掛牌量均出現下降，Model 3 的銷量全年銳減 36%，特斯拉在法國掛牌量也驟降 63%。

根據《彭博》周二（4 日）報導，加州新車經銷商協會（California New Car Dealers Association）提供的數據顯示，特斯拉在加州的銷量去年第四季下降近 8%，全年下滑 12%。其中 Model 3 全年掛牌量更大幅下滑三分之一以上。

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儘管特斯拉在去年增加了第五款車型 Cybertruck，但銷量仍然下滑。

《彭博》指出，除了商業營運因素（如年初 Model 3 改款），特斯拉在加州的市場表現，可能是執行長馬斯克積極介入美國總統大選有關。

馬斯克在 2024 年美國總統大選中，至少砸了 2.88 億美元支持川普等共和黨候選人。而加州在 2024 年大選中，支持民主黨總統候選人賀錦麗的選民數量，比川普支持者多出 20.2 個百分點。

馬斯克於 2021 年將特斯拉總部從加州遷至德州，此前他曾在新冠肺炎疫情期間無視加州封鎖政策。

2023 年 7 月，馬斯克宣布旗下社交媒體公司 X 和航天公司 SpaceX 也將從加州遷往德州，理由是加州州長紐森簽署一項新法律，禁止學校要求教師通知家長學生性別認同變化，令馬斯克不滿。

不光是美國加州，特斯拉公司 1 月在法國的掛牌量驟降 63%，寫下 2022 年 8 月以來最難看的紀錄。

法國汽車行業協會（La Plateforme Automobile）的數據顯示，特斯拉 1 月新車掛牌量僅 1,141 輛，遠不如整體市場表現。