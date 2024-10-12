法國信評遭惠譽砍至負面 2028年債務GDP占比恐達118.5%

鉅亨網編譯許家華 2024-10-12 11:33

‌



信用評等機構惠譽周五 (11 日) 已將法國的信用評級展望自「穩定」調整為負面，反映該國在經濟增長和公共財政方面面臨的挑戰。

惠譽指出，由於稅收收入低於預期而支出超出預期，法國今年的公共財政又急劇惡化，公共債務水準持續上升，預計未來幾年內將難以顯著降低。此外，經濟增長放緩，以及高通膨率對家庭支出的影響，恐進一步限制政府的財政靈活性。

‌



惠譽在一份聲明中表示，「法國今年預計財政下滑，使其處於更糟的財政起始位置。這意味著法國的財政赤字將擴大，導致政府債務在 2028 年前將上升到佔 GDP 的 118.5%。」儘管如此，惠譽仍將法國的信用評級保持在「AA-」。

惠譽強調，法國政府需要採取更有效的政策來應對這些挑戰，以維持其投資級信用評級。惠譽分析師表示，若未來的經濟表現未能改善，將可能進一步下調法國的信用評級。

法國周四提出 2025 年預算，旨在透過針對富人和大公司的支出削減和增稅，將公共財政缺口縮小 600 億歐元（655 億美元）。

惠譽的評級調整引發了市場的廣泛關注，投資者對法國國債的需求可能會受到影響，進一步影響該國的融資成本。