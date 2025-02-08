2024年全球晶片銷售額創新高 今年可望續雙位數成長

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-08 15:50

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半導體產業協會 (SIA) 最新報告指出，受益於 AI 處理器和記憶體的驚人需求，2024 年全球半導體晶片銷售額成長 19.1% 至 6,276 億美元，創下新高，並首度突破 6000 億美元大關，預計 2025 年將再獲得雙位數成長。

以地區來看，美洲、中國和亞太其他區域分別年增 44.8%、18.3% 及 12.5%，但日本和歐洲分別衰退 0.4% 和 8.1%

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SIA 市場研究和經濟政策總監 Greg LaRocca 表示，2025 年晶片銷售額預計將成長 11.2%。這對經濟來說很重要，因為晶片是所有電子產品的核心，也是技術食物鏈的重要組成部分。

這些數據發布之際，川普正計畫對中國、台灣的半導體晶片徵收關稅。輝達執行長黃仁勳日前在白宮拜訪了川普，強調了半導體產業的重要性以及美國在人工智慧領域的領導地位。

消費科技協會估計，關稅可能會使美國消費者購買的遊戲機價格上漲 40%，智慧型手機價格上漲 26%，筆電價格上漲 46%。

SIA 報告中指出，隨著全球半導體銷售的成長，預計到 2032 年，美國晶片製造能力將成長三倍，這將使美國處於有利地位，加強其供應鏈並幫助滿足不斷增長的全球需求。