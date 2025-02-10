川普貿易戰再升級 將對所有鋼鋁徵收25%關稅

鉅亨網編輯林羿君 2025-02-10 07:56

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美國總統川普表示，周一 (10 日) 將對所有進口至美國的鋼鐵和鋁產品，徵收 25% 的關稅，下周也會推出其他關稅措施。

川普是在前往美式足球聯盟 NFL 年度冠軍賽超級盃（Super Bowl）途中，於空軍一號對同行記者團公布此消息。

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此外，他也表示可能於星期二或星期三（11 日或 12 日）宣布「對等關稅」，但沒有具體說明針對哪些國家，只提到「如果他們跟我們收錢，我們就向他們收費。」

白宮證實，新關稅將在現有的關稅基礎上加徵。

新的鋼鐵關稅可能會對美國能源產業產生連鎖反應，從風電開發商到石油鑽探商，這些企業都依賴非美國製造的特殊鋼鐵。

目前尚不清楚這些關稅是否仍適用於墨西哥和加拿大，這兩個國家是美國重要的金屬供應國。許多鋼鐵和鋁的買家和賣家原本預計，他們至少要到 3 月才能為關稅的實施做好準備。