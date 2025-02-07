AI狂熱恐刺破美股泡沫！橋水達利歐：中國在晶片領域或許落後 但在應用上卻會領先

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-07 16:50

‌



全球最大避險基金創辦人達利歐近日在受訪時談到中國 AI 時表示，中國在晶片領域上或許落後，卻在應用上實現領先，未來會看到中國更多的機器人應用，但他也警告，投資人對 AI 狂熱助長了美股泡沫，程度類似於千禧年網路泡沫破滅前的情況。

當被問到有否關注到 DeepSeek 時，達利歐答道：「已留意一段時間。大家會看到，中國的策略是生產非常便宜的晶片，將其嵌入到製造產品中，而機器人技術會大量普及。我覺得中國在晶片方面可能有些落後，但在應用方面卻會領先。我們已看到中國在以極低廉成本製造東西方面做得非常出色。」

‌



達利歐認為，AI 確實能極大地推動生產力成長，但關鍵在於 AI 具體是指什麼。「超級科技巨頭確實存在風險，AI 的真正影響力在於誰在應用它，以及如何顛覆行業。未來，會有顛覆者，也會有被顛覆者。重要的不是誰在製造這些技術，而是誰能最有效地應用這些技術，並由此帶來變革。AI 競爭比企業獲利更重要，那些過於關注用精細計算來確保獲利的人不會贏得這場競賽，因為這不僅僅是商業競爭，AI 影響的不只是經濟，而是全球競爭格局。」

此外，達利歐也對 AI 狂熱提出警告。「當前我們處於一個高利率環境中，換句話說，這有點像 1998、1999 年，當時新興熱門事物、推動生產力提升的明星產業炙手可熱。資產價格很高，同時還處在一個上升的利率環境。目前，定價已經達到一個較高水位，同時還存在利率風險，這種組合可能會刺破泡沫。」

他並指出，許多投資人經常犯一個錯誤，那就是他們認為自己要買好的公司，但好公司變貴時，遠不如一家非常便宜的差公司，「因此，你得關注價格，這也是週期的一部分。」