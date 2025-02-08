DeepSeek構成國安威脅？川普發話了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-02-08 13:34

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中國人工智慧（AI）企業 DeepSeek 近日發布開源模型，引發關注，據美國《Newsmax》新聞網等媒體報導，美國總統川普周五（7 日）表示，DeepSeek 不會對國家安全構成威脅，美國最終可以從這家新創公司的 AI 創新中「受益」。

川普說：「我們談論的 AI，將比人們最初想像的要便宜得多。這是一件好事。我認為這是非常好的發展，不是糟糕的。」

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韓國、義大利、澳洲、印度、日本等國先後傳出禁止或限制使用 DeepSeek 的消息，中國外交部發言人郭嘉昆周四對此表示，中國政府高度重視並依法保護數據隱私和安全，從來沒有也不會要求企業或個人以違法的形式採集或存儲數據。

郭嘉昆說，中方一貫反對泛化國家安全概念、將經貿科技問題政治化的做法，中方將堅定維護中國企業的合法權益。

澳洲政府周二禁止政府設備使用 DeepSeek 產品，部分澳洲大專院校也跟進，建議教職員若有與政府部門合作的計畫，或其電子設備存有校方資料，應刪除並避免下載任何 DeepSeek 產品。