金像電1月營收35.7億元創歷史同期新高 年增4.85%

PCB 廠金像電 ( 2368-TW ) 今 (8) 日公布最新營收資訊，金像電 2025 年 1 月營收爲 35.7 億元，爲單月營收史上第三高紀錄，並爲歷史同期新高，月減 0.44%，年增 4.85%。

金像電 2025 年第一季產能滿載且雲端產品接單增加，第一季有兩岸的新產能開出，將較去年底的總產能增加達 7%。