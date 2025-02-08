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金像電1月營收35.7億元創歷史同期新高 年增4.85%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-08 16:55

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金像電1月營收35.7億元創歷史同期新高年增4.85%。(圖：金像電提供)

PCB 廠金像電 (2368-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，金像電 2025 年 1 月營收爲 35.7 億元，爲單月營收史上第三高紀錄，並爲歷史同期新高，月減 0.44%，年增 4.85%。

金像電 2025 年第一季產能滿載且雲端產品接單增加，第一季有兩岸的新產能開出，將較去年底的總產能增加達 7%。


金像電 2024 年前三季營收營收 290.96 億元，毛利率 30.38%，稅後純益 43.33 億元，每股純益 8.9 元。

金像電 2024 年第四季營收 96.84 億元，遜於第三季，年增 13.42%，全年營收 387.8 億元，年增 29.08%，法人指出，金像電 2024 年第四季毛利率約落在 27% 上下，估 2024 年全年每股純益在 11.5 元上下。

法人指出，金像電新產能開出速度比預期早，且主要是 800G 交換器板良率已經慢慢拉升，整體毛利率可望回升，今年全年每股純益暫估 14-15 元。

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