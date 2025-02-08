麗清1月起出貨比亞迪熱銷車款 若有關稅調整由客戶吸收

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麗清主要出貨客戶有華域視覺、海拉和廣州小糸等，並於 1 月開始出比亞迪暢銷的海洋系列外銷車款車燈控制器新案。

目前麗清產品有打入特斯拉、比亞迪和小米汽車等國際知名品牌供應鏈，展望後市，麗清認為，隨著中國當局陸續祭出刺激汽車銷售政策，有助整體在手訂單保持一定水位。

而在全球供應鏈分散趨勢下，麗清規劃與泰國、墨西哥當地台廠合作，採取製造分工模式，以降低貿易戰風險，同時，麗清與客戶達成共識，未來若有關稅調整，將由客戶完全吸收，有助維持毛利率穩定，不影響獲利能力。