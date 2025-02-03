聯發科2/7法說 外資提前出報告力挺 Q1營收估優預期

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-03 18:21

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聯發科 (2454-TW) 即將於 2 月 7 日召開法說會，外資也提前出具報告指出，聯發科有機會成為 AI 手機換機潮的受益者，並預期聯發科第一季營收僅季減 3%，優於過往季節性表現，並重申對聯發科優於大盤的評等，目標價達 1,688 元。

外資認為，DeepSeek 的大型語言模型 (LLM) 對中國 AI 產業發展具深遠影響，其 R1 模型僅 1.5 億參數，非常適合邊緣 AI，且無需太多 DRAM 容量，而聯發科在中國 DeepSeek 趨勢中扮演著關鍵角色，若任何殺手級 AI 應用發布，聯發科將受惠。

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外資分析，由於輝達 (NVDA-US) 的 AI GPU 供應鏈可能受到出口限制和 GB200 組裝問題影響，短期內，聯發科與其他半導體公司相比，可能是更安全的投資對象。

外資看好，由於中國政府對人民幣 6000 元以下的手機進行補貼，聯發科的天璣 9300 晶片可滿足其價格帶，在相關需求推升下，聯發科庫存已見底，預期今年第一季度營收僅季減 3%，優於過往季減 5-10% 的表現，毛利率也預計穩定在 48% 左右。