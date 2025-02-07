仁新子公司Belite 再獲國際大型基金1500萬美元注資

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-07 13:06

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仁新 (6696-TW) 公告旗下子公司 Belite 再獲國際大型基金 1500 萬美元注資，此增資款將充實營運資金以及用於一般公司用途，專注 LBS-008 開發，搶攻全球首款治療斯特格病變 (STGD1) 及視網膜地圖狀萎縮 (GA) 口服藥物的龐大商機。

仁新表示，該國際大型基金管理的資產規模約 200 億美元 (約新台幣 6560 億元)，位居全球百大避險基金。此次增資價格及權證履約價格均以當天收盤價無折價發行，若未來投資人全數行使權證，將可提供額外 1500 萬美元的資金。

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仁新也提到 LBS-008 進度，指出目前 LBS-008 同時展開兩項針對 STGD1 的臨床試驗，其中臨床三期試驗 DRAGON 已完成收案，預計今年初進行其中分析；臨床一 b、二 / 三期試驗 DRAGON II 則已順利完成第一 b 期臨床收案，並於去年 9 月完成臨床二 / 三期試驗首位受試者給藥。

另外，針對晚期乾性黃斑部病變的臨床三期試驗，預計全球收案約 430 位 GA 的乾性黃斑部病變患者，截至 2024 年 11 月 12 日已收案超過 280 位受試者，目前收案進度順利。