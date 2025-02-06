盤中速報 - Worldcoin大跌8.46%，報1.22美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 23:50
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過8.46%，最新價格1.22美元，總成交量達0.44億美元，總市值9.22億美元，目前市值排名第 48 名。
近 1 日最高價：1.34美元，近 1 日最低價：1.22美元，流通供給量：742,537,006。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-26.78%
- 近 1 月：-50.61%
- 近 3 月：-34.76%
- 近 6 月：-21.54%
- 今年以來：-41.94%
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