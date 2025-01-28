鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技SOFI-US的目標價調升至14元，幅度約7.69%
鉅亨網新聞中心 2025-01-28 22:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對索菲科技(SOFI-US)提出目標價估值：中位數由13元上修至14元，調升幅度7.69%。其中最高估值20元，最低估值6元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予索菲科技評價：積極樂觀6位、保持中立8位、保守悲觀5位。
索菲科技今(28日)收盤價為16.08元。近5日股價上漲7.69%，標普指數上漲0.26%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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