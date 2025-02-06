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鉅亨速報 - Factset 最新調查：邦吉(BG-US)EPS預估下修至8.35元，預估目標價為102.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 06:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對邦吉(BG-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.5元下修至8.35元，其中最高估值9.68元，最低估值7.56元，預估目標價為102.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.68(9.68)10.349.9
最低值7.56(7.56)8.629.9
平均值8.43(8.49)9.389.9
中位數8.35(8.5)9.179.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值786.38億818.13億584.99億
最低值508.84億520.29億584.99億
平均值573.58億626.02億584.99億
中位數546.05億571.76億584.99億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS7.7113.6410.5114.87
營業收入414.18億591.50億672.25億595.32億

詳細資訊請看美股內頁：
邦吉(BG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBG

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