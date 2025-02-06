鉅亨速報 - Factset 最新調查：邦吉(BG-US)EPS預估下修至8.35元，預估目標價為102.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 06:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對邦吉(BG-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.5元下修至8.35元，其中最高估值9.68元，最低估值7.56元，預估目標價為102.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.68(9.68)
|10.34
|9.9
|最低值
|7.56(7.56)
|8.62
|9.9
|平均值
|8.43(8.49)
|9.38
|9.9
|中位數
|8.35(8.5)
|9.17
|9.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|786.38億
|818.13億
|584.99億
|最低值
|508.84億
|520.29億
|584.99億
|平均值
|573.58億
|626.02億
|584.99億
|中位數
|546.05億
|571.76億
|584.99億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|7.71
|13.64
|10.51
|14.87
|營業收入
|414.18億
|591.50億
|672.25億
|595.32億
詳細資訊請看美股內頁：
邦吉(BG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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