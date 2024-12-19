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鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技SOFI-US的目標價調升至11.5元，幅度約6.98%

鉅亨網新聞中心 2024-12-19 22:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對索菲科技(SOFI-US)提出目標價估值：中位數由10.75元上修至11.5元，調升幅度6.98%。其中最高估值19元，最低估值4元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予索菲科技評價：積極樂觀5位、保持中立10位、保守悲觀4位。

索菲科技今(19日)收盤價為15.24元。近5日股價上漲6.98%，標普指數下跌3.48%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SOFI市場預估目標價

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