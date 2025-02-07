鉅亨速報 - Factset 最新調查：邦吉BG-US的目標價調降至92.5元，幅度約9.76%
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 00:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對邦吉(BG-US)提出目標價估值：中位數由102.5元下修至92.5元，調降幅度9.76%。其中最高估值125元，最低估值76元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予邦吉評價：積極樂觀6位、保持中立5位、保守悲觀0位。
邦吉今(7日)收盤價為67.83元。近5日股價下跌9.76%，標普指數上漲0.37%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：邦吉(BG-US)EPS預估下修至8.35元，預估目標價為102.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：性能食品集團PFGC-US的目標價調升至103元，幅度約3%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聞集團(NWS-US)EPS預估上修至0.94元，預估目標價為37.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：康菲石油(COP-US)EPS預估上修至8.12元，預估目標價為133.50元
上一篇
下一篇