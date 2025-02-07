search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：邦吉BG-US的目標價調降至92.5元，幅度約9.76%

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 00:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對邦吉(BG-US)提出目標價估值：中位數由102.5元下修至92.5元，調降幅度9.76%。其中最高估值125元，最低估值76元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予邦吉評價：積極樂觀6位、保持中立5位、保守悲觀0位。

邦吉今(7日)收盤價為67.83元。近5日股價下跌9.76%，標普指數上漲0.37%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股BG市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
邦吉67.6-3.25%

延伸閱讀


Empty