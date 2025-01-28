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鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技(SOFI-US)EPS預估下修至0.27元，預估目標價為13.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-28 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對索菲科技(SOFI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.29元下修至0.27元，其中最高估值0.37元，最低估值0.21元，預估目標價為13.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.37(0.37)0.641.1
最低值0.21(0.05)0.340.66
平均值0.28(0.28)0.520.84
中位數0.27(0.29)0.510.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值32.81億41.64億45.25億
最低值28.65億32.74億39.15億
平均值31.32億37.61億41.80億
中位數32.07億38.14億41.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.01-1.00-0.40-0.360.39
營業收入0.0010.88億17.63億29.12億37.66億

詳細資訊請看美股內頁：
索菲科技(SOFI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSOFI

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