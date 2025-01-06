鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技SOFI-US的目標價調升至12.75元，幅度約4.08%
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對索菲科技(SOFI-US)提出目標價估值：中位數由12.25元上修至12.75元，調升幅度4.08%。其中最高估值20元，最低估值4元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予索菲科技評價：積極樂觀5位、保持中立9位、保守悲觀5位。
索菲科技今(6日)收盤價為14.84元。近5日股價下跌4.08%，標普指數下跌0.48%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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