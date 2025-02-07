DeepSeek征服華爾街！高盛等投行按讚中國市場：已經坐上了「牛背」

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-07 12:10

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華爾街投行高盛集團 (GS-US) 周二 (4 日) 出具研究報告中強調，今年 MSCI 中國指數有 14% 的上漲潛力，德意志銀行(DB-US) 周三 (5 日) 也發布研報高呼 A 股跟港股牛市始於 2024 年，預計中期將超過之前的高點。

《財聯社》報導，華爾街兩大投行在經歷來自中國的 Deepseek 震撼後，本周先後對中國市場更新評等，認為中國市場已經坐上「牛背」。高盛預期 MSCI 中國指數目前約為 66 點，在中性預期下今年有 14% 的漲幅至 75 點，樂觀預期下則將飆漲 28%。

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高盛看好中國科技股，認為更光明的成長前景和技術突破，將帶來巨大的生產力提升，有助於縮小美中科技股或半導體股票之間高達 66% 的估值差距，這意味著中國科技股在被重新估值後有 20% 收益機會，軟科技領域的股票將更加領先市場，整體中國股票市場的增長則可能高達 7%。

高盛強調，目前中國政策週期已經從預期過渡到實施階段，細節和行動是接下來穩定增長和支持企業盈利的關鍵要素，將推動股市進一步上漲。中國的製造業在全球有著不可撼動的優勢，在前沿技術、專利數量、工業集群及人才方面有著豐厚儲備，且在電動車、AI、5G 及 6G 電信設備領域具備一定規模，進一步穩定中國資本市場的價值基礎。

除政策和製造業方面的優勢，中國靠「一帶一路」打開出口成長潛能，中亞、西亞、中東都是中國未來商品及服務出口的巨大商機，加上逐漸被喚醒的內需潛力，過去四年增加的 10 兆美元儲蓄將有力推動中國消費和資本市場發展。

高盛還指出，DeepSeek 的崛起意味著 AI 產業發展正從硬體基礎設施層向軟體應用層轉移，這一趨勢不僅衝擊了「美國例外主義」，也為全球市場多元化發展提供新機遇，尤其是中概科技股。

德意志銀行周三在研究報告中亦稱 DeepSeek 的推出更像是中國的「Sputnik 時刻」，中國股票的「估值折價」即將消失，今年中國資產表現有望超越其他地區。