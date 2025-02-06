營收速報 - 鈊象(3293)1月營收17.50億元年增率高達33.5％
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 17:15
今年1-1月累計營收為17.50億元，累計年增率33.5%。
最新價為906元，近5日股價下跌-2.85%，相關文化創意產業指數下跌-2.46%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1947 張
- 外資買賣超：-1275 張
- 投信買賣超：-737 張
- 自營商買賣超：+65 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|17.50億
|34%
|2%
|24/12
|17.10億
|29%
|2%
|24/11
|16.71億
|35%
|-1%
|24/10
|16.80億
|36%
|6%
|24/9
|15.82億
|31%
|-1%
|24/8
|16.02億
|30%
|6%
鈊象(3293-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為玩具娛樂用品批發零售業、電子材料零組件製造批發零售業。資訊軟體服務批發零售業、事務機器設備製造批發零售業、國際貿易。電子資訊供應服務業、玩具製造業、資料儲存及處理設備製造業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 溢泰以淨水與金屬製品帶動成長 2/7以每股90元登錄興櫃
- 營收速報 - 致茂(2360)1月營收22.23億元年增率高達59.28％
- 市場波動成日常 經理人：布局多重資產基金平衡風險兼具獲利
- 台股3連紅！台積電、鴻海、聯發科、廣達…該買？該賣？專家：依照這3個情境，檢視持股強弱
下一篇