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鉅亨速報

營收速報 - 鈊象(3293)1月營收17.50億元年增率高達33.5％

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 17:15


鈊象(3293-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣17.50億元，年增率33.5%，月增率2.33%。

今年1-1月累計營收為17.50億元，累計年增率33.5%。

最新價為906元，近5日股價下跌-2.85%，相關文化創意產業指數下跌-2.46%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1947 張
  • 外資買賣超：-1275 張
  • 投信買賣超：-737 張
  • 自營商買賣超：+65 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 17.50億 34% 2%
24/12 17.10億 29% 2%
24/11 16.71億 35% -1%
24/10 16.80億 36% 6%
24/9 15.82億 31% -1%
24/8 16.02億 30% 6%

鈊象(3293-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為玩具娛樂用品批發零售業、電子材料零組件製造批發零售業。資訊軟體服務批發零售業、事務機器設備製造批發零售業、國際貿易。電子資訊供應服務業、玩具製造業、資料儲存及處理設備製造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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