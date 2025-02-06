樺漢1月營收112.8億元創同期次高 邊緣AI應用需求佳

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-06 22:02

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工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (6) 日公告 1 月營收 112.8 億元，為歷史同期次高，月減 23.2%、年減 3.7%，不過，邊緣 AI 應用推動客製化業績高雙位數成長，品牌通路與工控設計等兩大業務更同步創下歷史同期新高。

樺漢說明，三大事業 1 月表現來看，工控設計 23 億元、年增近 1 成，品牌通路 43 億元、年增 30.3%，系統整合 46.9 億元、年減 25.9%；樺漢個體營收 13.9 億元，年增 4%，為集團整體營運提供強勁支撐。

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樺漢表示，隨著人工智慧技術在工業自動化、醫療科技、智慧建築等領域的深化應用，透過品牌通路強化智慧邊緣 AI 佈局，驅動業務持續突破；自動化設備與整合系統業務也已逐步優化，逐步回穩。