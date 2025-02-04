2月記得「安太座」！情人節浪漫賞燈趣 刷一銀這張卡最高5％現金回饋
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-04 13:28
下周適逢元宵及情人節，第一銀行也推出超值優惠，持「桃園市市民卡聯名卡」或「桃園市認同卡」參加臺灣燈會與桃園購物節，一銀桃園卡於指定商場百貨消費最高可享 5％現金回饋及滿額禮，更有機會獲最大獎千萬元現金 (1 名) 等豐厚獎品，享受浪漫回饋的多重驚喜。
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