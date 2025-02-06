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鉅亨速報

營收速報 - 致茂(2360)1月營收22.23億元年增率高達59.28％

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 16:15


致茂(2360-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣22.23億元，年增率59.28%，月增率-2.89%。

今年1-1月累計營收為22.23億元，累計年增率59.28%。

最新價為340元，近5日股價下跌-13.18%，相關其他電子下跌-5.07%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-784 張
  • 外資買賣超：+7618 張
  • 投信買賣超：-8367 張
  • 自營商買賣超：-35 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 22.23億 59% -3%
24/12 22.89億 31% 18%
24/11 19.48億 32% 8%
24/10 18.01億 0% 2%
24/9 17.69億 7% -15%
24/8 20.73億 11% 16%

致茂(2360-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為精密電子量測儀器。自動化量測系統。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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