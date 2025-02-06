矽格1月營收16.1億元 創同期歷史新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-06 17:56

‌



IC 封測廠矽格 (6257-TW) 今 (6) 日公告 1 月營收 16.1 億元，月減 0.14%，年增 16.24%；受惠手機、AI 相關晶片需求續強，矽格已連 4 個月營收站穩 16 億元大關，1 月營運淡季不淡，創下同期歷史新高。

矽格表示，1 月營收雖因年節假期而有所影響，但客戶需求較預期增加，多條產品線客戶晶片仍穩定供量，營收持續保持一定動能，手機晶片、AI 晶片及高速運算晶片 (HPC) 增加，消費電子晶片及車用晶片持平，網通晶片減少，整體 1 月營收持續維持高檔態勢。

‌



展望後市，隨著 DeepSeek 崛起推動邊緣 AI 裝置發展，市場普遍看好，隨著大型語言模型運算成本降低，將有助導入邊緣端，屆時包括手機、PC 等可望迎來一波換機潮，將有助半導體業發展。