矽格1月營收16.1億元 創同期歷史新高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-06 17:56
IC 封測廠矽格 (6257-TW) 今 (6) 日公告 1 月營收 16.1 億元，月減 0.14%，年增 16.24%；受惠手機、AI 相關晶片需求續強，矽格已連 4 個月營收站穩 16 億元大關，1 月營運淡季不淡，創下同期歷史新高。
矽格表示，1 月營收雖因年節假期而有所影響，但客戶需求較預期增加，多條產品線客戶晶片仍穩定供量，營收持續保持一定動能，手機晶片、AI 晶片及高速運算晶片 (HPC) 增加，消費電子晶片及車用晶片持平，網通晶片減少，整體 1 月營收持續維持高檔態勢。
展望後市，隨著 DeepSeek 崛起推動邊緣 AI 裝置發展，市場普遍看好，隨著大型語言模型運算成本降低，將有助導入邊緣端，屆時包括手機、PC 等可望迎來一波換機潮，將有助半導體業發展。
矽格為因應未來客戶需求，啟動建置中興三廠，此次估計投入新台幣 26 億元，興建地下兩層，地上七層，總樓板面積達 36,340 平方公尺的高科技廠房，預計在 2027 年第一季完工，導入先進測試技術 (Advance test technology)、自動化 (Automation) 、AI 智慧工廠 (AI factory)，可望滿足 AI、ASIC、Automotive 等需求。
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