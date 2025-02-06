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精材去年全年EPS 6.15元 擬配2.5元現金股利

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-06 20:05

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精材董事長陳家湘。(鉅亨網資料照)

精材 (3374-TW) 今 (6) 日公告去年財報，受客戶需求進入淡季，精材去年第四季獲利減少，稅後純益降至 4.58 億元，季減 18.51%，年增 5.29%，每股稅後純益 1.68 元，累計全年仍達 6.15 元。

精材今日也同步公告盈餘分配，預計每股擬配發 2.5 元現金股利，依今日 184.5 元收盤價推算，殖利率 1.36%，此次將發出 6.78 億元的現金。


精材去年第四季營收 18.08 億元，季減 16.53%，年增 1.46%，毛利率 34.51%，季減 5.31 個百分點，年減 4.71 個百分點，營益率 27.05%，季減 5.91 個百分點，年減 4.9 個百分點，稅後純益 4.58 億元，季減 18.51%，年增 5.29%，每股稅後純益 1.68 元。

精材去年營收 70.6 億元，年增 10.54%，毛利率 35.31%，年增 1.19 個百分點，營益率 27.98%，年增 1.28 個百分點，稅後純益 16.7 億元，年增 21.19%，每股稅後純益 6.15 元。

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