臻鼎-KY元月營收134.69億元創同期新高 年增5.44%

2024 年全年營收以 1716.64 億元創新高的 PCB 大廠臻鼎 - KY( 4958-TW ) ，在 2025 年首月仍有營運佳績，臻鼎 - KY 今 (6) 日公布最新營收資訊，元月營收 134.69 億元，月減 14.46%，年增 5.44%，創歷史同期新高。

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臻鼎 - KY 指出，今年總體經濟局勢不確定性增加，但邊緣 AI 裝置的浪潮，包含 AI 手機、AI PC、智能車、AIoT 等，將逐步帶動各式 PCB 規格升級與用量提升，同時 AI 伺服器與 IC 載板可望持續成長。隨著泰國與高雄新產能於 2025 年起陸續開出，多元分散的產能更能滿足客戶需求，臻鼎今年可望再創佳績。