臻鼎-KY元月營收134.69億元創同期新高 年增5.44%
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-06 15:30
2024 年全年營收以 1716.64 億元創新高的 PCB 大廠臻鼎 - KY(4958-TW) ，在 2025 年首月仍有營運佳績，臻鼎 - KY 今 (6) 日公布最新營收資訊，元月營收 134.69 億元，月減 14.46%，年增 5.44%，創歷史同期新高。
臻鼎 - KY 指出，1 月營收維持年增表現，主要受惠電腦消費、車載 / 伺服器 / 基地台、及 IC 載板都保持雙位數年增。
臻鼎 - KY 指出，今年總體經濟局勢不確定性增加，但邊緣 AI 裝置的浪潮，包含 AI 手機、AI PC、智能車、AIoT 等，將逐步帶動各式 PCB 規格升級與用量提升，同時 AI 伺服器與 IC 載板可望持續成長。隨著泰國與高雄新產能於 2025 年起陸續開出，多元分散的產能更能滿足客戶需求，臻鼎今年可望再創佳績。
臻鼎 - KY 2024 年前三季營收 1155.31 億元，毛利率 18.17%，年增 1.9 個百分點，48.16 億元，年增 79.41%，每股純益為 5.08 元。
臻鼎 - KY 董事長沈慶芳預期，2024 年 AI 應用占臻鼎 - KY 合併營收比重提升到約 45%，2025 年將進一步攀高。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
上一篇
下一篇